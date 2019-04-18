ماذا حدث لـ"حمو بيكا" في أول ليلة له داخل السجن؟

18 أبريل 2019 - 07:21 ص

كشفت مصادر مقربة من مطرب المهرجانات حمو بيكا عن إيداعه حجز قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية وعدم ترحيله لسجن الحضرة نظرًا لعدم إنهائه بعض الإجراءات التي تستغرق 15 يوما.



ومن المتوقع أن يقضي "بيكا" مدة حبسه التي تم تخفيضها من شهرين إلى 3 أشهر داخل قسم الدخيلة.



وأوضحت المصادر أن "بيكا" أودع الحجز داخل المساجين بشكل طبيعي وكلهم من أبناء منطقته الدخيلة حيث يعرفونه جيدًا حيث استقبله المحتجزون بالترحاب.



وزارته أسرته وقدمت له الأطعمة كما اطمأن عدد من الشخصيات العامة عليه.



وكانت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بحبس محمد محمود الشهير بـ"حمو بيكا" لمدة شهرين على خلفية قيامه بإقامة حفل بدون ترخيص.



