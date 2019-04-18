بهذه الطريقة.. الطرق الصوفية تدعم التعديلات الدستورية

18 أبريل 2019 - 10:03 ص

تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، مؤتمرًا حاشدًا للطرق الصوفية بحضور أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق والمريدين ومحبى الطرق، وذلك دعمًا للتعديلات الدستورية.

وقال الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن المؤتمر سيعقد السبت المقبل بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر بمدينة نصر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وأوضح أن هذه الخطوة من جانب مشيخة الطرق الصوفية للتأكيد على أهمية الطرق الصوفية في دعم استقرار الدولة المصرية فضلاً عن قدرة الطرق على القيام بالدور الدينى المتوازن الذي كانت تسيطر عليه جماعات العنف.