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القوى العاملة تعلن توفير 12 ألف فرصة عمل بالجيزة

الحياة السياسية

محمد سعفان
محمد سعفان

متابعات حنان حمدتو

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"سعفان" يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9490 فرصة عمل بالمنوفية

يعلن اليوم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن ملتقى توظيف شباب وفتيات محافظة الجيزة لتوفير 12 ألف فرصة عمل.

ويوفر الملتقى بكشل دقيق 12489 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى طبقًا لخبرة المتقدم، وذلك من خلال 135 شركة ومصنع قطاع خاص.

كما يحضر سعفان وصبحي حفل تدشين الاتحاد العام لشباب العمال بقاعة المؤسسة العمالية الكبرى بشبرا الخيمة، والذي دعا له النائب محمد وهب الله رئيس الاتحاد العام لشباب العمال والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية.

وأكد سعفان  أن ملتقى التوظيف يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن ملتقيات توظيف الشباب تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأكد وزير القوى العاملة، أن الملتقى يتيح أيضا فرصا للعمل لأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، لإعطائهم الفرصة كاملة في الحصول على مصدر رزق لهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع، مما يُحتم علينا مساندتهم وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم، متمنيًا أن تحقق هذه الملتقيات نسبة كبيرة في التوظيف للشباب والحد من البطالة، والاستفادة من التنوع في فرص العمل المتاحة، واصفًا 2019 بأنه عام الخير على مصر جميعها.

وأشار سعفان إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".


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