"الحكومة" تحسم الجدل حول إجازة "الاستفتاء" على الدستور

18 أبريل 2019 - 10:17 ص

حسم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الجدل الدائر عما تردد من أنباء بمنح الحكومة العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة إجازة ثلاثة أيام للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك أيام (20-21-22) أبريل الحالى.

وأكد المجلس أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول منح إجازة ثلاثة أيام لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية من 20 إلى 22 أبريل، وأن أيام التصويت على التعديلات الدستورية ستكون أيام عمل طبيعية يؤدى فيها جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أى تغيير، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة لدى الرأى العام.