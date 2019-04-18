بـ"السيدة زينب" الأوقاف تحتفل بالنصف من شعبان

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عمرو محمد-متابعات

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تحتفل وزارة الأوقاف، مساء اليوم ، بذكرى النصف من شعبان، في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها.

ويشارك في الحفل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، وعدد من قيادات الأوقاف بالقاهرة برئاسة الشيخ خالد خضر، وممثلين وأمين مجمع البحوث الإسلامية، وعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الصوفية، ونقيب الأشراف محمود الشريف، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف .

يذكر أن وزير الأوقاف أوضح أن الاحتفال بالمناسبات الدينية إنما هو تعميق وترسيخ لمعاني الإسلام السمحة وأهدافه ومراميه السامية في النفوس، وأحد أهم وسائل نشر الوعي الإسلامي الصحيح.


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