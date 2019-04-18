اليوم.. نظر طعن 27 متهمًا بمقتل الصحفية ميادة أشرف

18 أبريل 2019 - 10:31 ص

تنظر اليوم الخميس محكمة النقض، الطعن المقدم من 27 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل الصحفية ميادة أشرف وذلك علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد والمشدد من 15 عامًا وحتي 7 سنوات لباقي الطاعنين

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى احمد وعضوية المستشارين كمال قرني وهاني فهمي ومحمد السنباطي وأحمد عاصم وبسكرتارية هاني أحمد.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون الفترة من يناير2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.