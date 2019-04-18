مقتل 14 شخصًا برصاص مسلحين مجهولين فى باكستان

18 أبريل 2019 - 10:45 ص

أفادت مصادر باكستانية، اليوم الخميس، بأن 14 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، إثر تعرضهم لإطلاق نار من مسلحين مجهولين عقب إخراجهم من داخل حافلة ركاب على طريق (ماكران الساحلي) السريع، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.





نُقل عن المصادر قولها: إن مجموعة من المسلحين قاموا بإيقاف الحافلة وإخراج بعض الركاب منها، عقب معرفة هوياتهم، وإطلاق النار عليهم بعد ذلك، مشيرة إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى أحد المسشتفيات القريبة.. مضيفة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.





