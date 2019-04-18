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مقتل 14 شخصًا برصاص مسلحين مجهولين فى باكستان

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مقتل 4 أشخاص في انفجار قنبلة غربي باكستان
مقتل 4 أشخاص في انفجار قنبلة غربي باكستان

وكالات- الدويني فولي

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أفادت مصادر باكستانية، اليوم الخميس، بأن 14 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، إثر تعرضهم لإطلاق نار من مسلحين مجهولين عقب إخراجهم من داخل حافلة ركاب على طريق (ماكران الساحلي) السريع، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 نُقل عن المصادر قولها: إن مجموعة من المسلحين قاموا بإيقاف الحافلة وإخراج بعض الركاب منها، عقب معرفة هوياتهم، وإطلاق النار عليهم بعد ذلك، مشيرة إلى أنه تم نقل جثث الضحايا إلى أحد المسشتفيات القريبة.. مضيفة أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
 
 من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهجوم الإرهابي على ركاب الحافلة، وطالب بتقرير عن الحادث، معربًا عن تعاطفه مع عائلات الضحايا، مطالبًا السلطات المعنية ببذل قصارى جهدها من أجل تحديد هويات مرتكبي هذا "العمل البربري" وتقديمهم للعدالة.

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