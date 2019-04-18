السعودية والعراق يبحثان فتح المنافذ الحدودية

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، الإسراع في فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والتعاون الثنائي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.

بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، الإسراع في فتح المنافذ الحدودية بين البلدين، والتعاون الثنائي إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن وزير الخارجية، الذي يقوم بزيارة رفقة وفد عراقي كبير للرياض، "بحث مع العساف تنسيق المواقف بين بغداد والرياض في الأمم المتحدة إزاء القضايا الدولية والعربية، وخصوصا الموقف من الحالة في اليمن، وليبيا"