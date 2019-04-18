88 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية بعد تطبيق الغرامات

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إيجي ترانس عام 2018 كان استثنائياً لأنشطة الشركة المعتادة،

أعلنت هيئة السكك الحديدية أنه في إطار توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بتنفيذ مبادرة التصدي للركوب بدون تذكرة وإحكام الرقابة على منافذ دخول الركاب بالمحطات وتطبيق زيادة الغرامات على الركاب المخالفين فقد زادت الإيرادات خلال النصف الأول من أبريل 2019 بمقدار 24% عن الفترة المماثلة من عام 2018 .
وحققت الهيئة خلال النصف الأول من أبريل 2019 إيرادات مقداره 88.691 مليون جنيه في حين حققت إيرادات مقداره 71.496 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2018. كما أكدت الهيئة أن هذه الزيادة يتم استخدامها في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن وزير النقل قد وجه بضرورة تعظيم الإمكانات المتاحة والاستغلال الأمثل لكل الموارد بالهيئة بالتزامن مع تطبيق هذه المبادرة خاصة مع تنفيذ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية لمشروعات في كل عناصر منظومة السكك الحديدية تتكلف مليارات الجنيهات ستمثل عند الانتهاء منها نقلة نوعية كبيرة في الخدمة المقدمة لركاب سكك حديد مصر.

وتشكر هيئة السكك الحديدية الركاب الذين استجابوا لهذه المبادرة التي ساهمت في زيادة الإيرادات المحققة لهذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب سنويا.

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