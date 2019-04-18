استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الاستفتاء

وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان ومراكز الإقتراع ، والتدريب على كيفية تأمين ومعاونة المواطنين والتصرف فى مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان وذلك بالإستفادة من الخبرات السابقة التى إكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الإنتخابية الماضية ، فضلاً عن القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين مراكز الإقتراع بالتنسيق مع عناصر الشرطة ، وإتخذت كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين الإستفتاء بكافة المحافظات بإستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوى وسيارات البث المباشر ، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير عملية الإقتراع إلى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .

وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان ومراكز الإقتراع ، والتدريب على كيفية تأمين ومعاونة المواطنين والتصرف فى مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان وذلك بالإستفادة من الخبرات السابقة التى إكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الإنتخابية الماضية ، فضلاً عن القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين مراكز الإقتراع بالتنسيق مع عناصر الشرطة ، وإتخذت كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين الإستفتاء بكافة المحافظات بإستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوى وسيارات البث المباشر ، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير عملية الإقتراع إلى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .