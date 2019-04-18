«الأرصاد» تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار غدًا

18 أبريل 2019 - 03:54 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «14- 25»

إسكندرية «13 – 21»

قنا «14 – 29»

الأقصر «16– 30»

أسوان «17 – 31»