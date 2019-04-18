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قطر ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري فيضانات إيران

عرب وعالم

قطر وإيران
قطر وإيران

خالد الشرقاوي - متابعات

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الفيضانات تودي بحياة 11 شخصا في إيران

أعلن "صندوق قطر للتنمية" (حكومي) تقديم مساعدات عاجلة لـ15 ألفا من متضرري الفيضانات التي ضربت أجزاءً من إيران.

وقال الصندوق، إن المساعدات ستتم عبر الهلال الأحمر القطري وبالتعاون مع الهلال الأحمر الإيراني والصليب الأحمر الدولي، وفق وكالة "الأناضول".

وتأتي المساعدات استجابة للنداء الإنساني لمواجهة الأوضاع في المناطق الإيرانية المنكوبة.

وبالتعاون مع شركائه، سيركز الصندوق -حسب البيان- على دعم جهود توفير المأوى والمواد الأساسية غير الغذائية للأسر الأكثر تضررا التي نزحت جراء الفيضانات، وتقديم مساعدات شهرية لها لتوفير احتياجاتها الأساسية.

وشهدت إيران، خلال الأسابيع الماضية، أمطارا غزيرة نتجت عنها فيضانات في 25 ولاية من أصل 31 شمالي البلاد وجنوبها، وصفها الرئيس حسن روحاني بأنها "ظاهرة غير مسبوقة".

وفي 4 أبريل الحالي، صرح رئيس مركز الطوارئ الإيراني بير حسين كوليفند بأن العدد الإجمالي لضحايا تلك الفيضانات وصل إلى 70 قتيلا.


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