ضبط أقراص وكريمات جنسية قبل تصديرها

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تصدير

أقراص جنسية

فياجرا حريمي

أحبطت جمارك الصادر بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية والأقراص والكريمات الجنسية داخل شحنة صابون قبل تصديرها للسويد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع الشحنة.

واشتبه أحمد تهامي مأمور الجمارك في شحن طرود تحتوي علي بوليصة شحن تصدير لـ«صابون وجه» بوزن 250 كجم، وذلك أثناء انهاء إجراءات الشحن الخاصة بها إلي دولة السويد علي طائرة «اير فرانس»، وبفتح الطرود أمام سعيد عيد مدير الجمارك عثر علي كميات كبير من الأقراص والكريمات الجنسية بدلا من شحنة الصابون.

وأمر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بحجز الطرود، وتحرير محضر ضبط جمركي وإحالته إلي الجهات المختصة.


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