هؤلاء المحبوسون لهم حق التصويت في الاستفتاء

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خالد الشرقاوي - متابعات

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قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المحبوسين احتياطيا الذين لم يصدر ضدهم أحكاما قضائية لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حال طلب المحبوس الإدلاء برأيه بالتنسيق مع النائب العام ووزارة الداخلية.

وأوضح الشريف خلال محاضرة له بالدورة التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الخميس، حول التغطية الإعلامية للاستفتاء، أن الهيئة ستصدر التصريحات الخاصة بتغطية الاستفتاء للإعلاميين والصحفيين غدا الجمعة.

وينطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، غدًا الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.


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