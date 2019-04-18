ضبط تاجر نقد بحوزته 25 ألف ريال سعودي

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أجهزة الأمن

النقد الاجنبى

ريال سعودي

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على موظف يتخذ من منطقة وسط المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى وبحوزته 25 ألف ريال سعودى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العميد محمد السداوى مدير الإدارة قيام موظف بشركة سياحة، بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذ من منطقة وسط المدينة بدائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم تم ضبطه وبحوزته 25 ألف ريال سعودى، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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