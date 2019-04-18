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نائب مطروح: الأهالي سيخرجون عن بكرة أبيهم في استفتاء الدستور

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النائب سليمان فضل العميري
النائب سليمان فضل العميري

حسن علام- متابعات

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قال النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب بمحافظة، إن أهالي مطروح، أعلنوا دعمهم الكامل للتعديلات الدستورية، وسيخرجون عن بكرة أبيهم لصناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم وإعلان دعمهم للاستقرار، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء .

وأوضح العميري، في تصريح له، أن المشاركة في التعديلات الدستورية بشكل كبير هي رسالة للداخل والخارج وهي دعم للوطن، وللرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي استطاع أن ينتشل الدولة المصرية من مرحلة اللادولة لدولة تحظى باحترام جميع الدول، واستعادة علاقة مصر على كافة الأصعدة سواء العالمية أو الإقليمية أو الإفريقية، بالإضافة لكم المشاريع القومية التى لا حصر لها والتى لا ينكرها إلا جاحد .

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