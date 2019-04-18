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السودان يطالب قناة سعودية بالاعتذار لـ«قطر»

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محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

محمد فضل- متابعات

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طالبت وزارة الخارجية السودانية من قناة "العربية" السعودية، أن تنفي ما نقلته مؤخرا حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كاعتذار لها، عما نشر كونه يُسيء لقطر والسودان.

ونشرت الوزارة بيانا اليوم الخميس جاء فيه، "ترجو وزارة الخارجية أن تنفي ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ... وتوضح الوزارة أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، قد نفى في وقت سابق من اليوم ما تردد حول زيارة وفد قطري للبلاد، بعد أنباء تناقلتها وسائل إعلام سعودية عن رفض السودان استقبال الوفد القطري.

وكانت قناة "العربية"، قد نقلت عن مصدر سوداني رفيع، تأكيده أن "السلطات السودانية رفضت، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني".

وأضاف المصدر، إنه: إثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة، مؤكدا إبلاغ الوفد القطري أن الأعراف الدبلوماسية تتطلب التنسيق والاتفاق قبل الزيارة، وهذا ما لم يحدث.


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