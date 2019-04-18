  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:36 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

السودان يطالب قناة سعودية بالاعتذار لـ«قطر»

الهيئة الوطنية للانتخابات

هؤلاء المحبوسون لهم حق التصويت في الاستفتاء

رونالدو وصلاح

«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

الملك سلمان والسيسي

الملك سلمان يبعث برسالة لـ«السيسي»..والأخير يرد

الدستور

حقيقة منح العاملين بالدولة إجازة خلال أيام الاستفتاء

البشير

عمر البشير يصل إلى سجن كوبر البريطاني

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار غدًا

استعدادات قوات الأمن لتأمين الإستفتاء

بالصور.. انتشار قوات الأمن لتأمين الاستفتاء على الدستور

شوط أول.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف

الرياضة

ارشيف
ارشيف

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يبحث أمام الدراويش استعادة صدارة الدورى

#

الزمالك بدون راحة استعدادًا لـ "حسنية أغادير"

#

طلب غير متوقع لـ"حساسين "من رئيس الزمالك

#

"الدراويش" يخوض أول مران له فى المغرب

دوري

الزمالك

بطولة

الإسماعيلي

عمر السعيد

انتهي الشوط الأول بتقدم نادى الزمالك، بعدما استطاع المهاجم البديل عمر السعيد تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعدما حل بديلا للمهاجم المغربي  خالد بوطيب الذى خرج مصابا.

واستحوذ الزمالك على مجريات المباراة وشكل أكثر من هجمة خطيرة عن طريق إبراهيم حسن وأحمد سيد "زيزو" .

ثم عاد الإسماعيلي للاستحواذ بشكل كبير بداية من الدقيقة 15 حتى الدقيقة 30، وقام بعدة هجمات خطيرة عن طريق مهاجمه الأفريقي شيلونجو .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مدبولي يتفقد معرض"أهلا رمضان" بالأقصر
» بالصور.. انتشار قوات الأمن لتأمين الاستفتاء على الدستور
» آلاف السودانيين يتوجهون نحو القيادة العامة للجيش
» شوط أول.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف
» الرئيس الإندونيسي يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية
» «التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات عاجلة للروهنجيا
» العدل الأمريكية تكشف علاقة «ترامب» بروسيا في انتخابات 2016
» فكرة بمليون جنيه من فنان شهير لـ«متعب»
» البورصة تربح مليار جنيه
» تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر
» سجن "كوبر".. ماذا تعرف عن مقر اعتقال البشير؟

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان