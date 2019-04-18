أستاذ قانون: "عودة مجلس الشيوخ يعيد التوازن للشارع السياسي"

قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط، إن مجلس الشيوخ يعيد التوازن للشارع المصري، بعد فترة من إلغائه، وفقا للتعديل الدستوري الجديد، والذي أنصف المرأة أيضا، ومنحها ربع مقاعد البرلمان.
وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلام مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «المرأة أثبتت كفاءتها في المشاركة بالحياة السياسية، لذا تدخل المشرع لإتاحة ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة»، متابعا: «هذا الأمر يتحقق من خلال نظام القائمة، وليس الفردي، لذا لا بد أن نجد 25% من القوائم تخص المرأة».
كما أوضح أستاذ القانون العام، أن عودة مجلس الشيوخ أعادت التوازن للشارع السياسي المصري، متابعا: «البعض لا يجيد لعبة الانتخابات، لذا يلجأون للترشح لمجلس الشيوخ، ويركزون على أدائهم للواجبات الاجتماعية كالعزاء والزفاف»، لافتا إلى لجوء الكثير من الدول إلى تعيين أعضاء مجلس الشيوخ وليس انتخابهم.