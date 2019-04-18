أستاذ قانون: "عودة مجلس الشيوخ يعيد التوازن للشارع السياسي"

18 أبريل 2019 - 10:56 م

قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط، إن مجلس الشيوخ يعيد التوازن للشارع المصري، بعد فترة من إلغائه، وفقا للتعديل الدستوري الجديد، والذي أنصف المرأة أيضا، ومنحها ربع مقاعد البرلمان.

وأضاف غريب، خلال لقائه مع الإعلام مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد، قائلا: «المرأة أثبتت كفاءتها في المشاركة بالحياة السياسية، لذا تدخل المشرع لإتاحة ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة»، متابعا: «هذا الأمر يتحقق من خلال نظام القائمة، وليس الفردي، لذا لا بد أن نجد 25% من القوائم تخص المرأة».

