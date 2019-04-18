» أول تعليق من "بوتين" على حريق نوتردام.. هذا ما قاله

18 أبريل 2019 - 11:00 م

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه وكل مواطني روسيا كانوا يتابعون الحريق في كاتدرائية نوتردام وأعيننا مغرورقة بالدموع، مؤكدا استعداد شركات روسية للمشاركة في أعمال الترميم.



وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الخميس مع مجموعة ممثلين عن قطاع الأعمال الفرنسي في روسيا: «أود أن أعرب عن أسفي للكارثة التي ألمت بفرنسا وتمثلت بالحريق في كاتدرائية سيدة العذراء بباريس. إنها شكلت بلا شك رمزا لفرنسا بل للحضارة والثقافة الأوروبيتين بصورة عامة. نشعر كلنا بأسف عميق، وتابعنا الحادث والدموع تترقرق في أعيننا».



وأضاف بوتين: «أعلم أن قطاع الأعمال الفرنسي مستعد للمساعدة على ترميم الكاتدرائية، وأعرف كذلك أن شركات روسية تعمل معكم في فرنسا مستعدة للانضمام إلى هذه الجهود مع الشركاء الفرنسيين».

