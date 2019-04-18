إسرائيل تفرض إغلاقًا على الأراضي الفلسطينية

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية لمدة 9 أيام، بمناسبة "عيد الفصح" اليهودي.
وقال الجيش في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه تقرر فرض إغلاق شامل للضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال "عيد الفصح".
وأوضح البيان أن الإغلاق سيتم اعتبارا من منتصف الليلة (الخميس/الجمعة)، على أن يتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق السبت/الأحد، الموافق 27 من نيسان/أبريل، "وفق تقييم الوضع".
وعادةً عندما يشمل الإغلاق قطاع غزة، تغلق السلطات الإسرائيلية معبري "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب القطاع)، وبيت حانون "إيريز" الخاص بحركة الأفراد (شمال القطاع) غزة.
أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد مفعول التصاريح التي يحملها العمال الفلسطينيين للعمل داخل إسرائيل، بالإضافة لتجميد عمل بعض المعابر وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات الإسرائيلية.
ويبدأ "عيد الفصح" الإسرائيلي مساء الجمعة، ويستمر أسبوعا.

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