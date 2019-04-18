» المجلس العسكري يعفي الرجل الثاني بـ"الخارجية"

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تفاصيل اجتماع "العسكري" السوداني مع المعارضة

أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، السفير بدرالدين عبدالله، من منصب وكيل وزارة الخارجية، وهو بمثابة الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير الدرديري محمد أحمد.
جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي، اطلعت عليه الأناضول.
وبدر الدين عبد الله، من المحسوبين على الرئيس المخلوع عمر البشير، ومن بين من طالبت المعارضة بإبعادهم من السلك الدبلوماسي، وقالت إن تعيينه جاء بسبب "الولاء السياسي وليس المهني".
ويأتي القرار بعد يومين، من إعفاء المجلس المجلس العسكري الانتقالي، النائب العام "عمر عبد السلام"، ومساعده "هشام صالح"، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، "عامر إبراهيم"، في خطوة طالبت بها المعارضة أيضا، في إطار ضغوط شعبية لإزاحة رموز نظام "البشير".
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة. -

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