زعيم الأغلبية الأمريكي عن ترامب: لا يستحق عناء عزله

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عزل وسجن ترامب في يد هذا الرجل

علق زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ستيني هوير، على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، الخميس، قائلا إن عزل الرئيس دونالد ترامب «لا يستحق العناء مع إجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا».
وقال هوير لشبكة «سي إن إن»: «بناءً على ما رأيناه حتى الآن، فإن المضي قدمًا في المساءلة أمر غير مجد في هذه المرحلة. بصراحة شديدة، هناك انتخابات بعد 18 شهرًا وسيصدر الشعب الأمريكي حكمًا».
وحسب «رويترز»، تضمن تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر حول دور روسيا «المزعوم» في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وصفا مفصلا لسلسلة من الأفعال التي قام بها الرئيس دونالد ترامب لعرقلة مسار التحقيق، مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كان ارتكب جريمة عرقلة العدالة.
ويمثل صدور التقرير المؤلف من 448 صفحة، اليوم الخميس، متضمنا نتائج تحقيق استمر 22 شهرا، نقطة تحول في رئاسة ترامب.
ولم يتوصل مولر لنتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان ترامب، الذي ألقى التحقيق بشأن التدخل الروسي بظلاله على رئاسته، قد عرقل العدالة لكنه لم يبرئه أيضا.
وقدم التقرير تفاصيل جديدة بشأن كيف حاول الرئيس الجمهوري فصل مولر، وكيف أصدر توجيهات لأعضاء في إدارته لكي يتحدثوا علنا ويؤكدوا براءته وكيف لوح بعفو لمساعد سابق في مسعى لمنعه من التعاون مع المحقق الخاص.

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