تامر أمين: الاستفتاء امتحان سنُكرم أو نهان

19 أبريل 2019 - 07:52 ص

ذكر الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بموعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية قائلا :" غدا اتمتحان سيكرم المواطن المصري أو (..) ، أنا بقولكم هنكرم و لن نهان ".



وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" ، : ليس لدي شك بأن المواطن المصري يكرم ولن يهان في الامتحان ، مشيرا إلى أن المواطن المصري سيذهب ويلبي النداء للمشاركة في الاستفتاء".



و تابع قائلا ، عندما مصر تنادي لأبنائها الجميع يلبي النداء بعيدا عن أي انتماءات وأهواء، لذلك عنده يقين بأن المواطن المصري سيذهب لتلبية نداء الوطن ، مؤكدا أن الوعي المصري عند المواطنين أصبح كبيرا جدا ولديهم استيعاب وطني خاصة أننا تعلمنا من الدروس السابقة.

