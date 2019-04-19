الجندي عن الاستفتاء: " اللي بيحصل دا عرس ديمقراطي"

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دي إم سي

التعديلات الدستورية

وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نزول المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر تشهد عرسًا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتنتظرها البلاد بكل فخر واعتزاز.

تابع مخاطبا الشعب المصري : "انظر حولك، كي ترى النعمة التي حباك الله بها، بلد مستقر وأمن وأمان واصطفاف شعبي عظيم حول مستقبل هذا الوطن، الذي لا يمكن أن نقبل فيه أي نوع من المساومة"، مشددًا على ضرورة المشاركة في الاستفتاء، دون الاستماع إلى من وصفهم بـالمغرضين، أو لتلك النداءات التي تعوي للانقضاض على الوطن.

 وأكد أن كل مواطن مطالب بالإدلاء بهذه الشهادة بما يريد وبما ترضى به نفسه، مشيرًا إلى ان كل مواطن عليه اختيار المصير الذي يراه ملائمًا لهذا البلد، وهذا عرس ديمقراطي وفرح كلنا نحضره ونسعد به.

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