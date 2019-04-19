"صلاح" في حيرة بسبب "رونالدو"

19 أبريل 2019 - 09:48 ص

يسعى العديد من الأندية في ضم اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، ابرزهم يوفنتوس الايطالي وذلك بمباركة نجمه كريستيانو رونالدو، إضافة إلى ريال مدريد وباريس سان جيرمان.



وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول لا يمانع فكرة بيع هداف الفريق الأول في الموسم الحالي بشرط وصول عرض قوي بقيمة 180 مليون يورو.

ويرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحرك ناديه يوفنتوس من أجل ضم صلاح لتعزيز صفوف الفريق الهجومية والمنافسة على لقب دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل وهو ما دفع ليفربول للبحث عن بديل للاعب المصري خوفا من انضمام اللاعب للسيدة العجوز.

وتشير التقارير أن ليفربول وقع اختياره على ثاني هدافي الدوري الفرنسي اللاعب الإيفواري الشاب نيكولاس بيبي من أجل تعويض رحيل صلاح في حال وافق أي نادي على تلبية مطالب الفريق المالية والتعاقد مع اللاعب المصري.

صلاح سجل 19 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين بجانب سيرغيو ليونيل أغويرو من صفوف مانشستر سيتي وهو نفس عدد أهداف بيبي في الدوري الفرنسي لكنه يحتل وصافة الهدافين خلف كيليان مبابي الذي سجل 27 هدفا.