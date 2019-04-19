» «الداخلية» يستدرج سموحة على ستاد كلية الشرطة

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دوري

سموحة

حسام حسن

بطولة

داخلية

يستضيف فريق الداخلية نظيره سموحة، فى الثامنة مساء اليوم على ستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدوري.

وطالب علاء عبد العال مدرب الداخلية، لاعبيه بضرورة التخلص من سلسلة التعادلات والهزائم التى تطاردهم منذ فترة وتحقيق انتصار غاب منذ فترة طويلة.

على الجانب الآخر يتمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحة بتنفيذ خطة إنقاذ الفريق السكندرى من شبح الهبوط لاسيما بعد الانتفاضة التى ظهرت الأسابيع الأخيرة.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة .


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