» بهذه الخدمات.. مطار القاهرة يشارك فى الاستفتاء غدا

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الاستفتاء

مطار القاهرة

التعديلات الدستورية

استعد مطار القاهرة  للاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمقرر انطلاقه غدا السبت ، حيث تعمل سلطات المطار على نشر اللافتات الدعائية وأعلام مصر أمام صالات السفر وإرشادات للوصول اللجان المخصصة للمشاركة في الاستفتاء.

وتم عمل لجنتين أمام مبنى الرحلات الموسمية بجوار مبنى 3 الجديد، ولجنة أخرى أمام مبنى ركاب 1 والمعروف بـ"المبني القديم"، وتم تجهيز اللجان داخل خيم مكيفة ومجهزة، ووضع شاشات عرض لإذاعة بعض الأغاني الوطنية، وذلك للتسهيل على العاملين والمغتربين لأداء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وانتشرت اللافتات الدعائية وأعلام مصر بمحيط اللجان الانتخابية وعلى الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما تواصل شركة ميناء القاهرة الجوي تعليق اللافتات الدعائية الخاصة بالتعديلات الدستورية أمام صالات السفر والوصول.

وتفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أمس الخميس الخيم المجهزة التي تم تخصيصها بمطار القاهرة الدولى، لتصويت العاملين المغتربين والركاب المسافرين والقادمين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.


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