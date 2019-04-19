» تفاصيل لقاء "السعيد" بوزير الادارة العامة السيرلانكى

19 أبريل 2019 - 10:18 ص

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالسيد رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي لبحث سبل التعاون الثنائية بين الطرفين، ولعرض التجربة المصرية في الإصلاح الإدارى على الجانب السيرلانكى، وذلك بحضور السيد سفير سيريلانكا بالقاهرة ، كما استعرضت التجربة المصرية في مجال الإصلاح الإداري، مشيرة إلى خطة الإصلاح الإدارى التي تنتهجها الدولة وتسعى على تنفيذها وزارة التخطيط إيمانًا بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإداري، موضحة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإدارى.

واضافت السعيد فى بيان صدر عن الوزارة أن خطة الإصلاح الإداري تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد تحقيقًا لأهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تهدف للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

أضافت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور تتمثل في محور الإصلاح التشريعي والذي يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري.

وأشارت إلى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له كتطور مهم في تنظيم العمل داخل الجهاز الإداري، ومحور التطوير المؤسسي والذي يتمثل الهدف منه في تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلى جانب خلق نظام إداري مرن.

ولفتت إلى أنه تم رسم هيكل إداري للوزارات، منوهة عن قرار رئيس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإداري هي الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعى، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، بالإضافة إلى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت السعيد إلى جهود الحكومة في دعم خطة الإصلاح الإداري لافته إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، كجائزة سنوية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بهدف تشجيع روح التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريمًا للمتميزين.

وحول محور بناء وتنمية القدرات أوضحت الوزيرة أن الهدف منه يأتي في إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب لافتة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري.

وأشارت إلى أن إستراتيجية بناء القدرات التي تتم على مستوى الجهاز الإدارى، منوهة عن مجموعة البرامج التدريبية التي تم تقديمها للقيادات العليا والوسطى والمرأة والشباب داخل الجهاز الإدارى، بالإضافة إلى ما يقدمه مشروع رواد 2030 من منح تعليمية وحملات توعوية لمساعدة الشباب في تطوير الفكر الريادى ونشر ثقافة العمل الحر.

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف منه يأتي بتبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل.

وأكدت أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، منوهة عن تجربة مصر في ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية، وهو المشروع الفائز بالمركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإدارى التي نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ببتسوانا.

وحول التحول الرقمي أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمي القومي G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وأشاد رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكي بالجهود المصرية المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، وأبدى إعجابه بالنموذج المصري.

وفي معرض شرحه للوضع في بلاده أوضح باندارا أن وزارة الإدارة العامة السيريلانكية تضطلع بدور الريادة في الإدارة العامة بهدف صياغة السياسات العامة وإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، سعيًا إلى إدارة موارد بشرية بشكل أكثر إنتاجية داخل الخدمة العامة مع تنفيذ الشئون الإدارية لتحقيق التنمية الوطنية، هذا بالإضافة إلى دورها في صياغة الأحكام واللوائح الإدارية التي تركز بشكل خاص على النزاهة والكفاءة من أجل بناء خدمة عامة تلبي توقعات المواطنين.