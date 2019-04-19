» القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية لجامعة المنصورة ومدارس بالقليوبية

19 أبريل 2019 - 01:03 م

نظمت القوات المسلحة عدد من الندوات التثقيفية لطلبة جامعة المنصورة وعدة مدارس بمحافظة القليوبية والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى طلبة المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة .







تضمنت الندوات كلمة ألقاها الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أعرب فيها عن مدى فخر الجامعة بالقوات المسلحة ، والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم ، مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن .





من جانبهم أعرب طلاب الجامعات والمدارس عن إعتزازهم بالقوات المسلحة مؤكدين أنهم يحملون كامل التقدير والإجلال لرجال القوات المسلحة الذين يمثلون درع الوطن وسيفه فى الدفاع عن مقدساته .





وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب ، كذلك دور القوات المسلحة فى دفع عجلة التنمية وتقديم الدعم لقطاعات المجتمع المدنى من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى .





كما قدم فريق مسرح جامعة المنصورة فقرة مسرحية بعنوان ( رمسيس 2020 ) تحدثوا فيها عن تنمية مصر وأهم إنجازات الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة فى مختلف المجالات ، ثم باقة من الأغانى الوطنية لفريق كورال جامعة المنصورة .





وفى نهاية الندوات تم تكريم عدد من أسر شهداء ومصابى حرب أكتوبر 1973 والأحداث الجارية تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن ، هذا بالإضافة إلى تكريم عدد من طلاب الجامعة والمدارس المتفوقين .







حضر الندوات مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وعدداً من القيادات العسكرية ومحافظ الدقهلية ومدير أمن الدقهلية ومدير أمن القليوبية وعدداً من القيادات الشرطية والتنفيذية والشعبية بمحافظتى الدقهلية والقليوبية وشباب الجامعات والمدارس ، وعدد من دور رعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة .