نجلة صدام تكشف حقيقة عن ابنتها في رمضان

19 أبريل 2019 - 01:18 م

نفت نجلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ما تردد عن تقديم طلب من ابنتها لوزارة الداخلية العراقية لحمايتها أثناء زيارتها للعراق.

وكتبت رغد صدام حسين عن نجلتها " حرير حسين كامل" على حسابها في تويتر : " خبر غير صحيح"، وذلك عقب نشر موقع موسوعة بغداد أن حفيدة صدام حسين " حرير حسين كامل"، قد تقدمت بطلب رسمي لوزارة الداخلية العراقية عن طريق سفارة العراق في الأردن، وتطلب توفير الحماية اللازمة لها أثناء زيارتها للعراق في رمضان".

يذكر أيضا أن نجلة صدام كانت قد نفت ادعاءات سيدة تدعى " نانا"، والتي ادعت أنها ابنة الرئيس الرحل صدام حسين.

وكتبت رغد صدام حسين حينها على حسابيها في "تويتر" و"فيس بوك": "مرة أخرى المدعوة (نانا) التي تدّعي أنها ابنة الرئيس صدام حسين رحمه الله، تظهر في ضيافة جمعية الصداقة الكردية الصهيونية، وفي ظل نجمة داوود الصهيونية".

وأضافت: "نعود هنا لنأكد أنها ليست ابنة الرئيس صدام حسين ولا تمتّ له بصلة وبظهورها هذا قد فضحت نفسها وأظهرت حقيقتها".

وقد ظهرت السيدة التي تدعو نانا في مقطع فيديو وهي تقول باسمي أنا: "نانا صدام حسين ابنة الرئيس صدام حسين أوجه الشكر لمن قام باختياري في الجمعية".