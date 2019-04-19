» قرار مصيري يخطط له لـ"فلوكس"

19 أبريل 2019 - 01:19 م

أشار الفنان أحمد فلوكس إلى أنه يفكر في الاعتزال عن التمثيل والبعد عن الأضواء نهائيا، كما فعل من قبل عدد كبير من الفنانين.

وقال فلوكس، عبر حسابه على "فيس بوك": "بفكر بقالي كتير قوي اعتزل التمثيل وأبعد نهائيا عن هذه الحياة، وأبعد عن كل التعب النفسي لهذه المهنة، وأبعد عن كل ما يحدث، وارجع لحياتي كما كانت أيام ما كنت طالب في الجامعة؛ الحياة البسيطة البريئة الطموح والبراءة والاجتهاد والنجاح المبني على الموهبة والجهد فقط، أكون إنسانا طبيعيا وأرجع أنا أحمد، اللي أمي كانت تتمنى أن تراه بعيدا عن الأضواء والشهرة والحياة المدمرة نفسيا وعصبيا وأخلاقيا، أرجع بني آدم.. إيه رأيكم؟".