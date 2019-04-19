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جوري عبد الله

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فيديو فاضح لفنانة خليجية من داخل غرفة النوم

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جوري عبد الله
جوري عبد الله

عبد القادر وحيد

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سخرية

غرفة النوم

جوري عبد الله

فيدو فاضاح

انطلقت حملة انتقادات واسعة ضد الفنانة الخليجية "جوري عبد الله"، على مدار الأيام الماضية؛ بسبب فيديو جديد لها تظهر فيه وهي ترقص بملابس مكشوفة في غرفة النوم  في أحد الفنادق.

وقد اعتقد البعض أن الفيديو تم تسريبه للفنانة، لكن اتضح أن "جوري" نشرته بنفسها عبر موقع  "إنستجرام"، من باب إظهار مفاتنها إلا أنها صدمت الجميع بعيوب قوامها.

وقد حقق الفيديو انتشارًا واسعًا، في فترة وجيزة ، حيث انهالت التعليقات الساخرة من الفيديو.

وكتب أحد المعلقين: "أستغفر الله شنو ذي كنج باذنجان ، بينما قال آخر : شكل جسمها سداسي مربع مثلت تكعيب ثنائي الآحاد غير متوازي” و”كأنها غوريلا” وغيرها من الردود الساخرة".

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