بالفيديو.. سيجارة تتسبب في اشتعال النيران بطائرة

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طائرة
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متابعات- حنان حمدتو

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طائرة

بريطانيا

اشتعلت النيران بقائدين كانا يستقلا طائرة  ، و أقلعا بها  في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وفي أثناء الطيران قام الطيار والبالغ من العمر 64 عامًا، وصديقه البالغ 69 عامًا، بتدخين السجائر .

وقالت صحيفة الديلى ميل البريطانية  فى فيديو بثته ،  ان دخان السجائر تسبب في حدوث حريق بالطائرة مما أجبرهما على العودة إلى المطار، و تمكنوا من الهروب من الطائرة قبل أن تنفجر ولكن اشتعلت بهم نيران طفيفة .

وفور هبوطهم انفجرت الطائرة، واضطرت الشرطة لإغلاق مطار واجا باستراليا إلى حين تطفئ الحريق، وإزالة حطام الطائرة، التي دمرت تمامًا.

شاهد الفيديو من هنا..

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