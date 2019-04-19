بالفيديو.. سيجارة تتسبب في اشتعال النيران بطائرة

متابعات- حنان حمدتو
اشتعلت النيران بقائدين كانا يستقلا طائرة ، و أقلعا بها في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وفي أثناء الطيران قام الطيار والبالغ من العمر 64 عامًا، وصديقه البالغ 69 عامًا، بتدخين السجائر .
وقالت صحيفة الديلى ميل البريطانية فى فيديو بثته ، ان دخان السجائر تسبب في حدوث حريق بالطائرة مما أجبرهما على العودة إلى المطار، و تمكنوا من الهروب من الطائرة قبل أن تنفجر ولكن اشتعلت بهم نيران طفيفة .
وفور هبوطهم انفجرت الطائرة، واضطرت الشرطة لإغلاق مطار واجا باستراليا إلى حين تطفئ الحريق، وإزالة حطام الطائرة، التي دمرت تمامًا.
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