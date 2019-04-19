بالفيديو.. سيجارة تتسبب في اشتعال النيران بطائرة

19 أبريل 2019 - 01:40 م

اشتعلت النيران بقائدين كانا يستقلا طائرة ، و أقلعا بها في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وفي أثناء الطيران قام الطيار والبالغ من العمر 64 عامًا، وصديقه البالغ 69 عامًا، بتدخين السجائر .

وقالت صحيفة الديلى ميل البريطانية فى فيديو بثته ، ان دخان السجائر تسبب في حدوث حريق بالطائرة مما أجبرهما على العودة إلى المطار، و تمكنوا من الهروب من الطائرة قبل أن تنفجر ولكن اشتعلت بهم نيران طفيفة .

وفور هبوطهم انفجرت الطائرة، واضطرت الشرطة لإغلاق مطار واجا باستراليا إلى حين تطفئ الحريق، وإزالة حطام الطائرة، التي دمرت تمامًا.