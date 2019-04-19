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"تويتر" يشعل جدران الأهلي: "ليست لمتخاذلين"

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متابعات- عمرو محمد

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بيراميدز

تصدر هاشتاج جدران الاهلي ليست لمتخاذلين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام فريق بيراميدز، بهدف نظيف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري الممتاز .

وتفاعل جمهور المارد الأحمر، حيث هاجموا الإدارة بقيادة محمود الخطيب، كما هاجمت اللاعبين، وجاءت أبرز التعليقاتن حيث قال أحمد السيد: " الجمهور تغاضى عن هزيمة محصلتش في تاريخ الأهلي الإفريقي وقالكم "الدوري يا أهلي"، فتخسروا من فريق اتعمل كراهية في الأهلي؟ انتوا اكتر جيل ادعم بكل الأشكال واتصبر عليه كتير ورغم كدا بتخذلونا من الآخر الدوري دا الفرصة الأخيرة ليكم"

وأضاف أخر: " جيل في أربع سنين أعتاد الأنهزامية ومبرراتها .. جيل لا يستحق تمثيل كيان كبير بحجم النادي الأهلي . "


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