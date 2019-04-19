بالسعودية.. 11 فنانًا يحيون أعياد الربيع

19 أبريل 2019 - 02:07 م

أعلن الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة ، عبر حسابها الخاص عبر ” تويتر “ ، إحياء عدد من نجوم الطرب حفلات غنائية في المملكة اتلعربية السعودية.

وتأتي هذه الحفلات بالتزامن مع أعياد الربيع، حيث تشهد بعض مدن المملكة العديد من الحفلات الغنائية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، التي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ.

ونشر الحساب البوستر الدعائي للحفلات، والتي تستقبلها ثلاث مدن سعودية هي حائل، والخرج، وينبع، وتقام على مدار يومين هما 25 و26 من أبريل الجاري.

ويقوم 11 فنانًا بإحياء هذه الحفلات وهم: (عبادي الجوهر، نبيل شعيل، علي عبدالكريم، خالد عبدالرحمن، وليد الشامي، جابر الكاسر، مزعل الفرحان، سعد جمعة، إبراهيم الحكمي، إسماعيل مبارك، عايض يوسف).