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جمال خاشقجي

تركيا تعتقل إماراتيين وتحقق في صلة أحدهما باغتيال "خاشقجي"

رويترز:

تركيا تعتقل إماراتيين وتحقق في صلة أحدهما باغتيال "خاشقجي"

عرب وعالم

جمال خاشقجي
خاشقجي

وكالات- الدويني فولي

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تركيا

استخبارات

خاشقجي

امارات


أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى أن سلطات بلاده اعتقلت في اسطنبول الاثنين الماضي رجلي استخبارات إماراتيين متهمين بالتجسس، و قد يكون أحدهما مرتبطا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.


وذكر المسؤول التركي الذي لم يكشف عن هويته لوكالة "رويترز" اليوم الجمعة أن الموقوفين كانا يتجسسان على مواطنين عرب في الأراضي التركية بتكليف من دولة الإمارات، مضيفا أن أنقرة تحقق فيما إذا كانت زيارة أحدهما إلى أراضيها مرتبطة بمقتل خاشقجي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي.


وبعد سلسلة روايات متضاربة، اعترفت السعودية في أكتوبر الماضي بأن جمال خاشقجي، الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست" والمقيم في الولايات المتحدة، قتل على أيدي فريق أمني قدم من الرياض، عقب دخوله قنصلية بلاده.


وعلى الرغم من توجيه النيابة السعودية اتهامات رسمية إلى 11 شخصا في القضية ومطالبتها بإعدام خمسة منهم، أعربت تركيا التي تجري تحقيقا خاصا في القضية مرارا عن عدم رضائها إزاء الإجراءات السعودية لملاحقة المتورطين في القضية، معتبرة أن الرياض تسعى إلى التستر على مسؤولين رفيعي المستوى متورطين في مقتل الصحفي.

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