تركيا تعتقل إماراتيين وتحقق في صلة أحدهما باغتيال "خاشقجي"

أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى أن سلطات بلاده اعتقلت في اسطنبول الاثنين الماضي رجلي استخبارات إماراتيين متهمين بالتجسس، و قد يكون أحدهما مرتبطا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

أعلن مسؤول تركي رفيع المستوى أن سلطات بلاده اعتقلت في اسطنبول الاثنين الماضي رجلي استخبارات إماراتيين متهمين بالتجسس، و قد يكون أحدهما مرتبطا بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.