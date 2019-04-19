6 معلومات لا تعرفها عن icdl المعلمين

19 أبريل 2019 - 02:29 م

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، منح شهادة المعلم المصري الدولية وذلك خلال توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة ICDL Arabia .

وقالت الوزارة ان الشهادة لدعم بناء القدرات والكفاءات الرقمية والتكنولوجية لدى كوادرها التعليمية، وتدريب المعلمين لحصولهم على شهادة ICDL Teacher وفقًا للمعايير الدولية.

وهذه اهم 6 معلومات عن شهادة المعلم المصري الدولية التي أطلقتها الوزارة:

1- امتداد لبروتوكول 2018 الذي تم توقيعه مع ICDL Arabia .

2- شهادة فريدة متخصصة للمعلم المصرى بمعايير دولية.

3- تطلق لأول مرة في الوطن العربى.

4- استغرق إعدادها عاما كاملا.

5- محتواها المتميز يعد المعلمين الجدد لامتلاك المهارات.

6- تدعم منظومة التعليم الجديدة وخطة بناء الإنسان المصري التي بدأت الدولة في تنفيذها ، وفقا لما ذكره موقع فيتو الاخبارى .