"كلوب": سعيد باختيار "صلاح" ضمن الـ100 المؤثرين في العالم

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منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

يورجن كلوب


أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق، كما أبدي سعادته عن اختيارة ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في العالم من قبل مجلة "التايم" الأمريكية.
وقال يورجن، كلوب فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، "محمد صلاح شخصية رائعة، نموذج مثالى يحتذى به أمر رائع أن يتم اختيار محمد صلاح ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة حول العالم".
وأضاف مدرب ليفربول، "محمد صلاح قدوة ويؤدى شعائر دينه فى غرفة خلع ملابس ليفربول، الأمر كذلك بالنسبة للسنغالى ساديو مانى، كلاهما مسلمان ويعيشان أيضًا فى عالم يتم فيه مناقشة بعض الأمور بطريقة خطيرة غالبًا"، فى إشارة إلى الهتافات العنصرية التى تعرض لها النجم المصرى من جانب جماهير تشيلسي فى وقت سابق".

واختتم يورجن كلوب تصريحاته قائلاً، "أمر رائع أن يتواجد محمد صلاح معنا هو شخصية مؤثرة فى الفريق".


ويتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 85 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى صاحب الوصافة والذى يمتلك مباراة مؤجلة، وتبدو حظوظ ليفربول فى حصد اللقب الغائب عن خزائن النادى منذ عام 1990 هى الأوفر، فى ظل الإختبارات الصعبة التى تنتظر مانشستر سيتى أمام توتنهام ومان يونايتد.

كما يتنافس محمد صلاح على الفوز بلقب هداف الدورى الإنجليزى هذا الموسم بعدما سبق وأن توج باللقب الموسم الماضى، ويتقاسم "الفرعون المصري" صدارة قائمة هدافى الدورى الانجليزى مع سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى برصيد 19 هدفاً.

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