قصف إسرائيلي على غزة

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قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، موقعين يتبعان لحركة "حماس"، في قطاع غزة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقال جيش الاحتلال، في بيان،  إن طائرة ودبابة، أغارتا على موقعيْن عسكرييْن تابعيْن لمنظمة حماس في القطاع، ردًّا على تعرض قوة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني، دون وقوع إصابات، وفق وكالة الأناضول.

ولم تعلن أي جهة في غزة، مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار على القوة الإسرائيلية الذي تحدث عنه الناطق الإسرائيلي.

كما أفادت وكالة الأناضول، في قطاع غزة، نقلا عن شهود عيان، بأن الجيش قصف موقع رصد تابع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، شرق مخيم البريج، وسط القطاع، ثم عاد وقصف موقع رصد آخر، شرقي مدينة غزة (شمال).

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية، إصابات جراء القصف.


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