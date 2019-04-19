«الخطيب»: جهاز الأهلي سيرحل بالكامل

19 أبريل 2019 - 04:35 م

أكد الناقد الرياضى، إيهاب الخطيب، إن مجلس إدارة النادى الأهلى والجهاز الفنى واللاعبين يتحملون مسئولية الهزيمة أمام بيراميدز، أمس الخميس، ضمن منافسات الدوري العام.

وأضاف «الخطيب»، خلال حواره على قناة أم بي سي مصر، أن الجهاز الفنى للنادى الأهلى بالكامل سيرحل، وهذا القرار سيتحدد فى الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن، المدير الفنى للأهلى لاسارتي سيخوض مباراة المصري المقبلة وبعدها سيتحدد مسيره، وكشف أن المدير الفنى الحالى للأهلي لا يستطيع التعامل مع المباريات القوية، وليس لديه طموح.