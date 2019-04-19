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بالفيديو.. الرئاسة تستعرض تطوير العشوائيات

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حسن علام- متابعات

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العشوائيات

الرئاسة

استعرض السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التحدي والإنجاز في القضاء على العشوائيات حيث عرض فيديو بعنوان "فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر، طريق جديد بنرسمه للأجيال اللى جاية لحياة أجمل وأرقى.. مشروع الإسكان بيغير حياة ملايين المصريين". 

واستعرض الفيديو اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع. 

بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة (270) ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 39 مليار جنيه، و(21)ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة 8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ (13) ألف وحدة إسكان شباب بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وكذا تنفيذ (73) ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة بتكلفة 12 مليار جنيه، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي. 




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