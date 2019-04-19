بالفيديو.. رئيس الزمالك يدلي بصوته في التعديلات الدستورية

19 أبريل 2019 - 04:48 م

أدلى رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم الجمعة، في إمارة أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت صحيفة الرؤية عبر حسابها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مقطع فيديو لرئيس الزمالك وهو يحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات:«انزل شارك، أنا قولت رأيي في التعديلات الدستورية».

وتستقبل السفارات المصرية في دول العالم، المواطنين للتصويت في الاستفتاء، خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، بالتوقيت المحلي لكل دولة.