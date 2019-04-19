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«عبد الغني» يدلي بصوته بالتعديلات الدستورية في تنزانيا

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التعديلات الدستورية

عبد الغنى

حرص مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية برغم تواجده فى تنزانيا بسب وجوده كعضو اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا تحت 17 سنة والمؤهلة لكأس العالم.

واستغل مجدى عبد الغنى، فتح باب التصويت بالخارج وقام بإلادلاء بصوته بالسفارة المصرية في تنزانيا وعقب الإدلاء بصوته  ناشد عبد الغنى جموع الشعب المصرى بالمشاركة في التعديلات الدستورية "إنزل وقول رأيك بكل حرية " مطالبا بالمشاركه  من أجل مزيد من الاستقرار الذى تشهده البلاد في الفترة الأخيرة بعد الفترة الصعبة التي شهدتها البلاد.

أضاف عبد الغني، أننا لا بد وأن نقدم للعالم كله صورة مشرفة تظهر مدى الحضارة والتقدم والازدهار الذى تشهده مصر فنحن منذ القدم لدينا حضارة عمرها 7 آلاف سنة من أجل الأمن والأمان.

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