» مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقيت اليوم الجمعة سيدة مصرعها، عندما صدمها قطار وحول جثتها إلى أشلاء أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا، بإصطدام قطار بسيده بناحية قرية «بندار الغربية» بدائرة المركز، فانتقل مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، إصطدام قطار مميز «الأقصر/ الإسكندرية» بسهام عبد الباسط «33 سنة- ربة منزل»، وتقيم بذات الناحية، حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما نتج عنه وفاتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.