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"حفتر": طائرات صديقة قصفت أهدافًا معادية في طرابلس

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حفتر وقواته
حفتر وقواته

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري يوم الخميس أن طائرات صديقة قصفت العاصمة طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي "إن ضربات جوية صديقة استهدفت قوات معادية في معركة طرابلس"، في إشارة إلى مواقع تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وأضاف المسماري: "أن مشاركة الطائرات الصديقة تهدف إلى تدمير قوات حكومة الوفاق بمنطقة العزيزية جنوب غرب طرابلس، ضمن العملية العسكرية التي تستمر في أسبوعها الثاني".

ولم يكشف المتحدث عن بلد تلك الطائرات التي ساندت الجيش الليبي في معركة طرابلس.

ويستمر التصعيد في ليبيا على خلفية إطلاق "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم 4 إبريل الحالي، حملة عسكرية للسيطرة على عاصمة البلاد طرابلس التي تتخذ منها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مقرا لها.

ويقول حفتر إن عملية قواته تهدف إلى تحرير طرابلس من "قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

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