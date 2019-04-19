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وزير الزراعة يستعرض جهود مصر في تحسين إنتاجية الرز

الحياة السياسية

وزير الزراعة عز ابو ستيت
وزير الزراعة عز ابو ستيت

محمود أبو سعد

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استعرض الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و هارولد روي ماكوالي" مدير عام مركز الأرز الإفريقي، الجهود التي بذلتها مصر ممثلة في مركز البحوث الزراعية، للنهوض بمحصول الأرز وتطوير إنتاجيته، واستنباط أصناف جديدة منه غير شرهه للمياه، مما ساهم في تحسين وزيادة جودة المحصول بدول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الزراعة بحضور الدكتورة مني محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، و الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وأكد وزير الزراعة حرصه على تقديم كافة سبل العون للأشقاء الأفارقة لزيادة تطوير زراعة الأرز لديهم، وتقديم خبراتها بمشاركة علمائها في تطوير الإنتاج بما يحقق ربح أعلى للمزارعين وزيادة مستوى دخولهم وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

ووقع وزير الزراعة وثيقة انضمام دولة كينيا إلى مركز الأرز الإفريقي، لتعد العضو رقم 28 بالمركز، وذلك باعتبار مصر تترأس حاليا المركز.

وأشار ابو ستيت إلي إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف التعاون بين مصر وكافة دول القارة السمراء، باعتبارها الامتداد الطبيعي لمصر، وهناك علاقات تاريخية في المجالات المختلفة التي تربط بينهما.

ومن جهته أشاد مدير عام مركز الأرز الجهود التي بذلتها مصر في تطوير برامج الأرز الهجين من خلال الخبراء والباحثين بمركز البحوث الزراعية، فضلا عن البرامج التدريبية التي يتم نقديمها للمزارعين والباحثين الأفارقة بالمركز الدولي للزراعة.

وأعرب عن بأن مصر ستنظم ملتقى علمي للباحثين الأفارقة في أوائل أكتوبر المقبل، لافتا إلي إن ذلك يعد فرصة جيدة لنقل الخبرات والتعرف علي التكنولوجيات الحديثة في مجال الزراعة، والبحوث العلمية الزراعية الجديدة.

ومن جهته قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن مركز الأرز الإفريقي يعد من أهم المراكز الدولية المختصة بتحسين الأرز في إفريقيا، واستنباط الأصناف المتحملة لظروف الجفاف وتحت نظام الري المطري، لافتا الي ان مصر انضمت للمركز عام 2008، وتولت رئاستها هذا العام، وأكد علي اهمية دور المنظمة في متابعة كافة أنشطة البحوث في الدول الافريقية الأعضاء ونشرها للاستفادة منها.


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