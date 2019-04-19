النائب العام الأسبق يفجر مفاجأة عن التعديلات الدستورية

19 أبريل 2019 - 07:05 م

شارك المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في التصويت على التعديلات الدستورية بالسفارة المصرية بأبو ظبي.

وأعلن «محمود»، خلال مشاركته في التصويت على التعديلات الدستورية، تأييده للتعديلات؛ نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف أن «الدستور أمر خاص بالمصريين ولا يحق لدولة أخرى التعليق عليه وأننا لو احتاجنا إلى تعديله مرة أخرى سنعدله»، بحسب فيديو نشرته صحيفة «الخليج».

وتابع: «من أول ما تم وضع الدستور وكان يعلم أنه سيتم تعديله وهذه التعديلات تتفق مع الظروف التي تمر بها مصر، ويجب إن الناس تكون مقتنعة إن الشعب من حقه يقول نعم أو لا».

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين في الداخل.

ويقيم النائب العام السابق في أبو ظبي منذ قرابة 4 سنوات.