» أمريكا تهنئ «صلاح»لاختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة

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«صلاح» ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم

هنأت السفارة الأمريكية في القاهرة اللاعب الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، باختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2019.

ووصفت السفارة الأمريكية اللاعب المصري الدولي بأنه قدوة حسنة ومؤثر إيجابي على مستوى العالم، من خلال بيان صحفي قالت فيه: "محمد صلاح هو أكثر من لاعب كرة قدم؛ إنه قدوة حسنة ومؤثر ايجابي على مستوى العالم!".

وأضافت: "مبروك لمحمد صلاح على اختياره كأحد "أكثر 100 شخص مؤثر في عام 2019 من قبل مجلة التايم".


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