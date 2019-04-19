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ضبط مخالفات مرورية و39 حالة تأثير للمواد المخدرة

قضايا وحوادث

كمين امنى
كمين امنى

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المواد المخدرة

مخالفات مرورية

الطرق السريعة

السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع ادارات المرور بمديريات الامن، حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط (3247) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1624) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و (39) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث الطرق.


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